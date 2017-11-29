Железнодорожники забили победный мяч в матче со «СКА-Хабаровском» в добавленное время.

«Что такое футбольный фарт? Это когда ты успешно обороняешься 90 минут, а потом выходишь в одну единственную атаку и открываешь счет. Смешно говорить, что нам повезло в Хабаровске. Наоборот - нам там не везло. Просто посмотрите на показатели матча. Это не похоже на ничью», - считает Фарфан, которого цитирует официальный сайт «Локомотива».

Напомним, что после 18 туров РФПЛ «Локомотив» с 39-ю очками занимает первое место в турнирной таблице.