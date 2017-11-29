Напомним, голкипер московского ЦСКА прервал серию из 43 матчей Лиги чемпионов с пропущенными голами.

«Я вам должен сказать, что любой вратарь пожелал бы себе такую „неудачную“ серию. Сколько у него там матчей? Пятьдесят? Каждый год человек стабильно играет в Лиге чемпионов. Убеждён, если бы вы ему об этом не напоминали, он бы об этом и не знал. Человек стабильно играет на хорошем уровне. В конце концов, пропускает не вратарь, а вся команда», – цитирует специалиста ТАСС.