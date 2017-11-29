Напомним, что Футбольная федерация Италии рассматривает Манчини на тренерский пост национальной сборной.

«Сейчас много говорят о Манчини. Кто знает, как сложится ситуация, если будет предложение от федерации Италии. Это его мечта, ради такого он может покинуть «Зенит» – ходят такие разговоры, – рассказал бывший игрок и тренер дубля «Зенита» Алексей Стрепетов. – Тем более что к команде сейчас есть вопросы. Если бы был жив Константин Сарсания, возвращение Адвоката было бы очень вероятно. Я работал с Адвокатом, это великолепной души человек, он умеет расположить к себе – у него совсем нет иностранной надменности», - приводит слова Стрепетова «Собеседник.Ru».