«То, что получаешь в «Барселоне», у тебя не будет ни в каком другом клубе или городе. Я скучаю по Неймару не только на поле, но и в раздевалке. «Реал»? Надеюсь, что никогда не увижу его в их форме, но в футболе никогда не знаешь, что может случиться», - приводит слова Ракитича Mundo Deportivo.

25-летний Неймар перешел в ПСЖ из «Барселоны» летом этого года за 222 миллиона евро. Зарплата футболиста превышает три миллиона евро в месяц.