«Моя цель – вернуться в «Зенит». За это время о своем будущем я ни с кем из «Зенита» не разговаривал: ни с тренером, ни с людьми из клуба. У меня есть арендное соглашение до конца сезона, и после этого я вернусь в «Зенит», чтобы еще раз убедить тренера, что достоин играть в этой команде», – цитирует игрока «Спорт день за днем».

В нынешнем сезоне 23-летний футболист провел во всех турнирах 17 матчей и забил 6 голов.