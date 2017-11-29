"Рубин" находится ни там ни сям. Место, на котором мы сидим, - это примерное место "Рубина". Он может там находиться долго.

В отличие от Грасии, Бердыеву отступать некуда. Вполне возможно, что у него творческий кризис. Хотя у Бердыева и Грасии есть что-то схожее. Это, например, количество игроков в команде, на которых они не рассчитывают", - передает слова Уткина "Спорт FM".

Отметим, после 18-ти туров "Рубин" находится на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав двадцать очков.