- «Спартак», взявший реванш у «Зенита» за поражение в первом круге, показал чемпионскую игру?

- Честно говоря, не знаю, что такое чемпионская игра. Когда команда постоянно или на протяжении длительного времени выигрывает — это чемпионская поступь. А чемпионская игра?.. Просто «Спартак» играл очень хорошо. Подошли красно-белые к этой встрече и в хорошем психологическом, и в хорошем физическом состоянии. Были уверены в себе. По всему было видно, что настроены на победу, - цитирует Игнатьева Rusfootball.Info. - Тактика и расстановка игроков говорили о том, что спартаковцы будут много атаковать. Было заметно, что очень хочет реванша команда. «Зенит» же, наоборот, вышел с очень осторожной схемой: два опорных хавбека. По всему видно, что на протяжении нескольких игр «Спартак» чувствует себя очень комфортно. Жаль, что они немножко не прожили стартовый отрезок чемпионата. Думаю, что сказались прошлогоднее чемпионство. Из этих победных эмоций выйти они тогда не смогли.

Напомним, после 18-ти туров "Спартак" занимает четвертое место в РФПЛ, набрав 31 очко, отставая от лидирующего "Локомотива" на девять баллов.