«Вест Бромвич» объявил о назначении Пардью на пост главного тренера
Сегодня английский специалист Алан Пардью официально возглавил «Вест Бромвич».
Как сообщает клубная пресс-служба, 56-летний наставник подписал двухлетний контракт. Отмечается, что новый тренер команды уже побывал на базе и познакомился с игроками.
Introducing our new Head Coach, Alan Pardew...— West Bromwich Albion (@WBA) 29 ноября 2017 г.
Full story ➡️ https://t.co/oMksgIoD5D#WBA pic.twitter.com/JzrV6YbsOC
Ранее "Вест Бромвич" отправил в отставку Тони Пьюлиса.