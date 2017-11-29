Как сообщает клубная пресс-служба, 56-летний наставник подписал двухлетний контракт. Отмечается, что новый тренер команды уже побывал на базе и познакомился с игроками.

Ранее "Вест Бромвич" отправил в отставку Тони Пьюлиса.

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