– Вы назначены на пост заместителя спортивного директора по общим вопросам. Что будет входить в ваши обязанности?

– Пока это широкий круг. Но, думаю, со временем его будут либо сужать, либо выделят приоритетные задачи, – передает слова Малафеева "Матч ТВ". - А в общем, они не меняются – чемпионство и удачное выступление в Лиге Европы.

– Какова в этом смысле ваша роль?

– Она носит как стратегически-перспективный, так и точечно-локальный характер. Так что придется быстро вникать в массу вопросов. Ведь пользу хочется начать приносить уже в ближайшее время. И продумывать какие-то действия наперед.

– Как вы восприняли это назначение?

– Конечно, счастлив и горд вернуться в родной клуб. Энтузиазм и желание есть. И вообще от таких предложений не отказываются. Сделаю максимум того, что зависит от меня. Надеюсь, наработанные за карьеру связи и опыт в работе помогут. Тем более есть и такие люди, которые, если потребуется, подскажут.