«Хорошие ожидания, потому что "Спартак" — хороший раздражитель. Ожидаю, что перед своими болельщиками дадим бой. Среди травмированных у нас Шевченко. Не знаю, насколько сейчас готов Альварес, который был травмирован.

В холодную погоду не так приятно работать, как в хорошую погоду, но условия для работы нормальные. Здесь работает подогрев", - приводит слов Божовича официальный сайт "Арсенала".

Напомним, матч "Арсенал" - "Спартак" состоится 1 декабря, начало в 19:30 по московскому времени.