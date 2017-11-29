Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини проголосовал за нападающего ЦСКА Федора Чалова в списке лучших молодых футболистов РФПЛ этого года.

Как сообщает пресс-служба Детской футбольной лиги, Манчини на второе место поставил нападающего «Рубина» Рифата Жемалетдинова, третье место отдал полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову.

«Первая пятерка» - премия, которая вручается лучшему молодому футболисту РФПЛ. Кроме вышеуказанных футболистов, в список попали Александр Зуев из «Ростова» и Иван Обляков из «Уфы».