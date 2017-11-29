Как сообщается на официальном сайте красно-белых, вратари Артем Ребров и Александр Селихов с игроками не игравшими в стартовом составе с «Зенитом» занимались в общей группе. Футболисты, вышедшие на поле с первых минут в понедельник, работали по облегченной программе.

Отмечается, что полузащитник Игорь Леонтьев, восстанавливающийся после повреждения боковой связки коленного сустава, приступил к тренировкам по индивидуальному плану.

Добавим, что 1 декабря «Спартака» на выезде сыграет с «Арсеналом». 

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