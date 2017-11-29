"Это положительный момент. Если ему дадут полномочия, то он смог бы направить клуб в правильном направлении, так как он сам прошел этот путь до первой команды. То что Слава может принести пользу ? сомнений нет. Он много лет был в клубе, у него есть определенные мысли и сможет внести что-то свое. Однако уровень полномочий Малафеева не понятен. Если бы руководители объяснили, я бы смог более четко ответить. Но в любом случае возвращать в клуб своих воспитанников - правильно. "Зенит" нуждается в серьезном и оперативном руководстве всего футбольного хозяйства.

В период моей работы спортивным директором в 2002-2004 годах Виталий Леонтьевич ориентировал меня именно на такую работу, чтобы я контролировал и решал все вопросы, связанные с подготовкой резерва. Это была важнейшая работа. А сейчас мы понимаем, что на протяжении 15 лет у нас не появилось ни одного топового питерского воспитанника. Появлялся Алексей Ионов, но долго не пробыл. Периодически появлялись футболисты, но быстро затухали, поскольку играли практически только в контрольных играх. Раньше у нас были Малафеев, Кержаков, Аршавин, Быстров, Денисов - те, кто играл в сборной России и составлял костяк "Зенита", - цитирует Рапопорта "Спорт день за днем".