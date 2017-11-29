"Хорошую игру они показали, очень высокие скорости были. "Спартак" сейчас не тот, который должен быть, поэтому, естественно, будет тяжело сейчас. Но ничего — при своих болельщиках, на своем стадионе будем играть на победу. Мы хорошо подготовились, забыли поражение от "Тосно". Не сказал бы. Просто всегда, когда играешь с такими командами, как "Спартак", "Зенит", "Локомотив", ЦСКА, хочется по максимуму показать свою игру. Поэтому ребята сейчас все в хорошем настроении, хотят показать, что умеют играть в футбол", — цитирует Ткачева "Тульский футбол".