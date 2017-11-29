Футболисты «Зенита» начали подготовку к матчу 19-го тура РФПЛ против «Урала».

Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, сегодня, 29 ноября, команда провела двухчасовое занятие на стадионе «Петровский», и в нем принял участие восстанавливающийся от травмы Андрей Лунев.

14 ноября в товарищеском матче против сборной Испании (3:3) голкипер получил сотрясение мозга в столкновении с нападающим испанцев Родриго. После этого Лунев пропустил игры «Зенита» против «Тосно» (5:0), «Вардара» (2:1) и «Спартака» (1:3).

Напомним, матч сине-бело-голубых против «Урала» пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» 2 декабря и начнется в 14:00.