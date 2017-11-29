Как информирует Football Italia, увольнение Винченцо Монтеллы с поста главного тренера «Милана» и назначение Дженнаро Гаттузо может привести к тому, что «Милан» покинет и Калинич. Руководство клуба недовольно его игрой.

Кроме того, интерес к футболисту проявляет китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд», который тренирует Фабио Каннаваро. Итальянец хотел подписать нападающего еще работая в «Тяньцзинь Цюанзянь». «Милан» готов расстаться с Калиничем за 45 миллионов евро.

В текущем сезоне 29-летний Никола Калинич провел 15 матчей за «Милан» и забил три мяча при двух голевых передачах.