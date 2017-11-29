- Я говорил с моим другом Алексом Дорингером, менеджером команды КТМ. Он сказал, что мне потребуется год подготовки для участия в зачете мотоциклистов, поэтому он предложил сделать это за рулем автомобиля. Яя связался с руководством команды Overdrive - и вот результат!  приводит слова Виллаш-Боаша официальный сайт «Дакара»

Отметим, португалец будет управлять Toyota Hilux. Гонка пройдет в Лиме 6 января.

Напомним, Виллаш-Боаш возглавляет китайский "Шанхай СИПГ" с января 2016 года.

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