- Я говорил с моим другом Алексом Дорингером, менеджером команды КТМ. Он сказал, что мне потребуется год подготовки для участия в зачете мотоциклистов, поэтому он предложил сделать это за рулем автомобиля. Яя связался с руководством команды Overdrive - и вот результат! приводит слова Виллаш-Боаша официальный сайт «Дакара»

Отметим, португалец будет управлять Toyota Hilux. Гонка пройдет в Лиме 6 января.

Напомним, Виллаш-Боаш возглавляет китайский "Шанхай СИПГ" с января 2016 года.