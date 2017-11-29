«Будем ли мы обращаться в ЕС? Наши иски по «ПСЖ» уже готовы. Но мы подождем окончания 2017 года и дадим УЕФА время вмешаться первым. Еще перед переходом Неймара я говорил президенту «ПСЖ» (Нассеру Эль-Хелаифи), что мы будем критиковать государственное вмешательство в футбольные клубы.

Если УЕФА не проявит свою силу в этом деле, мы выведем его на европейский уровень. Да, УЕФА открыл дисциплинарное дело против «ПСЖ», в отличие от случая с «Манчестер Сити», но этого недостаточно», - цитирует Тебаса EFE.

Напомним, ранее «ПСЖ» приобрел у «Барселоны» Неймара за 222 миллиона евро.