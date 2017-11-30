Футболисты «Ливерпуля» на выезде одолели «Сток Сити» в матче 14-го тура чемпионата Англии со счетом 3:0.

В составе мерсисайдцев отличились Садио Мане и Мохамед Салах, оформивший в этом матче дубль.

После этой игры «Ливерпуль» набрал 26 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Сток Сити» с 13 баллами находится на 16-м месте.

В следующем туре подопечные Юргена Клоппа 2 декабря в гостях встретятся с «Брайтоном». В тот же день «Сток Сити» на своем поле примет «Суонси».

АПЛ

14-й тур

«Стоук Сити» - «Ливерпуль» - 0:3 (0:1)

Голы: Мане, 17 (0:1). Салах, 77 (0:2). Салах, 83 (0:3).