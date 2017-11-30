Футболисты «Манчестер Сити» переиграли «Саутгемптон» в матче 14-го тура чемпионата Англии со счетом 2:1.

В составе хозяев отличился Кевин Де Брейне и Рахим Стерлинг. У «Саутгемптона» точный удар на свой счет записал Ориоль Ромеу.

После этой игры «Манчестер Сити» набрал 40 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ. «Саутгемптон» с 16 баллами находится на 11-м месте.

В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы 3 декабря на своем поле примут «Вест Хэм». В тот же день «Саутгемптон» в гостях встретится с «Борнмутом».

АПЛ

14-й тур

«Манчестер Сити» - «Саутгемптон» - 2:1 (0:0)

Голы: Де Брейне, 47 (1:0). Ромеу, 75 (1:1). Стерлинг, 90+6 (2:1).