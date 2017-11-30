- Я был невероятно рад, когда услышал, что пришло предложение от «Баварии». С самого начала я чувствовал себя комфортно, адаптация прошла быстро. Команда приняла меня очень хорошо. Благодаря этому переезд дался намного проще.

Я всегда стараюсь быть готовым принять мяч, грамотно распасовывать и выигрывать единоборства. На этой позиции все эти моменты крайне важны.

Вместе с командой мы можем очень многого добиться. В течение последних недель мы показали, на что способны. Но мы можем ещё больше. Мы ещё не достигли максимума." Так какова цель? "Завоевывать титулы!- рассказал Руди в интвервью клубному каналу «Баварии».

Напомним, что Руди в январе подписал контракт с «Баварией» до 30 июня 2020 года.