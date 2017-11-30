Бразильский «Гремио» в гостях одержал победу над аргентинским «Ланусом» в ответном матче финала Кубка Либертадорес со счетом 2:1.

В составе бразильского клуба отличились Фернандиньо и Виейра Луан. У аргентинской команды точный удар с 11-метровой отметки на свой счет Хосе Санд.

Отметим, что на 83-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Гремио» Бенетти Рамиро.

В первой встрече финала «Гремио» взял верх над «Ланусом» со счетом 1:0.

Добавим, что «Гремио» завоевал Кубок Либертадорес в третий раз в своей истории. Предыдущие победы на турнире команда одержала в 1983 и 1995 годах.

Кубок Либертадорес

Финал

Ответный матч

«Ланус» (Аргентина) – «Гремиу» (Бразилия) - 1:2 (0:2)

Голы: Фернандинью, 27 (0:1). Луан, 42 (0:2). Санд, 72 (1:2) - с пенальти.