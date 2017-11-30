29 ноября во дворах жилкомплекса «Иван-да-Марья» в Санкт-Петербурге был избит защитник «Зенита» Денис Терентьев.

Как сообщает "Фонтанка", Терентьев на своем автомобиле не поделил территорию с другим транспортным средством. В результате конфликта на футболиста "Зенита" напали два человека, футболист получил травму голову.

Инцидент своим постом в соцсети подтвердила супруга футболиста. Анжелика Терентьева обратилась к очевидцам, правда позже удалила запись:

"Сегодня 29 ноября с 17 до 17.40 во дворе дома произошла драка из-за того, что не могли разъехаться на машинах. Муж ничего не помнит, его забирает скорая. У него травма головы".