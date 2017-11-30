Пресс-служба «Зенита» прокомментировала инцидент с защитником Денисом Терентьевым, которого избили у своего дома.

- Здоровью Дениса Тереньтева уже ничего не угрожает, он находится под присмотром врачей в одной из больниц Санкт-Петербурга. Ему диагностирован перелом носа, в ближайшее время станет понятно о сроках реабилитации футболиста. В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают личность нарушителя, инцидент квалифицируется как социально- бытовой конфликт, - заявили в пресс-службе "Зенита".

Напомним, как сообщают СМИ, Терентьев на своем автомобиле не поделил территорию с другим транспортным средством. В результате конфликта на игрока "Зенита" напали два человека, футболист получил травму голову.

В текущем сезоне Терентьев провел 8 матчей, в том числе три - в Лиге Европы.