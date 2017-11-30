- 29 ноября 2017 года в полицию обратился 25-летний гражданин с заявлением о том, что около 17 часов у дома 20 корпус 3 по Лабораторному проспекту ему нанес телесные повреждения мужчина. Пострадавший обратился в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по поступившему заявлению. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - говорится в сообщении на официальном сайте МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, по этому адресу проживает защитник "Зенита" Денис Терентьев, на которого напали возле дома. Как сообщают СМИ, Терентьев на своем автомобиле не поделил территорию с другим транспортным средством. В результате конфликта на игрока "Зенита" напали два человека, футболист получил травму голову.

В текущем сезоне Терентьев провел 8 матчей, в том числе три - в Лиге Европы.