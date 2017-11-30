Как сообщает Hull Daily Mail, президент клуба Эхаб Аллам дал Слуцкому еще один шанс. «Халл» под руководством российского специалиста не выигрывает шесть матчей подряд с 21 октября.

Сообщается, что будущее Слуцкого зависит от результата матча с «Шеффилд Уэнсдей», который состоится 2 декабря. 

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