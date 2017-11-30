Российский тренер Леонид Слуцкий встретился с руководством «Халл Сити» перед выездным матчем 20-го тура Чемпионшипа м «Шеффилд Уэнсдей».

Как сообщает Hull Daily Mail, президент клуба Эхаб Аллам дал Слуцкому еще один шанс. «Халл» под руководством российского специалиста не выигрывает шесть матчей подряд с 21 октября.

Сообщается, что будущее Слуцкого зависит от результата матча с «Шеффилд Уэнсдей», который состоится 2 декабря.