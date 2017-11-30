«Здравствуйте. Мужчинам ведь не страшны синяки на лице. Вчера, возвращаясь с автограф-сессии в Пулково, подъехал к дому. Девушка выезжала со двора, на вид лет 40, на светлом «Мерседесе». Я попросил ее отъехать чуть вперед, показав поворотником направо и прожестикулировав, в каком направлении ей нужно проехать. Стояла, не понимала, что ей делать... Сзади моей машины подошел человек и маяковал что-то в окне. Я открыл окно. Он говорит: «Сдай назад», я в ответ: «Давай не рассказывай, сам разберусь, что делать». На это он начал бычиться и резко к моей голове приблизился. Потом отошел на шаг-два, я отвернулся и получил неожиданный удар в лицо, будучи пристегнутым.

Последнее, что я помню, я собрался выйти, дальше память пропала. Очевидцы рассказывают, что он был не один. Проснулся в своей машине через 10 минут. Не понимаю, как я смог проехать эти 30 метров. Лужи крови испугали моих родных, близких, но не меня! Этот м***к должен быть наказан по чести!!! Больше слов нет. Публикую его фото, надеюсь, судьба его наградит и будет держать ответ передо мной за этот поступок. Спасибо моим друзьям за поддержку, журналисты конченые чайки!!! Ни морали, ни нравственности. Жаль из-за этого пропускать заключительный остаток сезона. Публикую 2 фото этого нападавшего. Если кто-то его знает, дайте информацию», - написал Терентьев в своем Instagram.

Позже защитник "Зенита" удалил пост из соцсети.