«Позиция обозначена, она поставлена президентом РФС, вице-премьером Виталием Леонтьевичем Мутко. Мы нашу позицию довели до Российского футбольного союза. Будет исполком по окончании первой части чемпионата, на котором окончательно наступит ясность. На исполкоме будут подведены итоги и текущие вопросы, которые касаются и этой наболевшей темы», - цитирует Прядкина ТАСС.

Отметим, что на данный момент в чемпионате России действует лимит, по которому на поле в составе команды могут находиться не более шести иностранцев. 

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