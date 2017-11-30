" Совместно с РФС, РФПЛ и УЕФА мы проводим активную работу по оборудованию российских стадионов системами VAR. Арена нашего клуба станет первой ласточкой в этом направлении и одной из двух площадок, где будет проходить обучение судей-видеоассистентов. Мы убеждены, что весь современный футбол давно нуждается в подобных нововведениях, которые помогут избегать множества ошибок, влияющих на результаты матчей", - приводит слова генерального директора "Краснодара" Владимира Хашига официальный сайт клуба.

Первое теститорование системы видеоповторов состоится в матче 19-го тура против "Ахмата".