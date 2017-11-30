Напомним, Черышев накануне приступил к тренировкам «Вильяррела» после восстановления от травмы. Однако вновь получил повреждение лодыжки.

«Молодой мальчишка пришел из второй команды, стали играть двухсторонку на тренировке. Парень прыгнул ему в ногу, и Денис сильно подвернул ногу. Ничего страшного нет, сейчас спала опухоль, и он потихоньку начинает тренироваться», - цитирует «Р-Спорт» отца футболиста Дмитрия Черышева. 

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