Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев уже приступил к тренировкам после травмы лодыжки.

Напомним, Черышев накануне приступил к тренировкам «Вильяррела» после восстановления от травмы. Однако вновь получил повреждение лодыжки.

«Молодой мальчишка пришел из второй команды, стали играть двухсторонку на тренировке. Парень прыгнул ему в ногу, и Денис сильно подвернул ногу. Ничего страшного нет, сейчас спала опухоль, и он потихоньку начинает тренироваться», - цитирует «Р-Спорт» отца футболиста Дмитрия Черышева.