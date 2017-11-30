«Если Смолов перейдет в «Реал», — это поднимет престиж российского футбола. Я, например, не вижу Федора в «Реале», кого он там заменит? Тоже самое я читал и про «Наполи». Про переход в какую-нибудь среднюю команду Германии вроде «Фрайбурга» я бы поверил, но не в «Реал» и «Наполи». Это сродни тому, что вы завтра напишете о переезде Месси и Роналду в чемпионат России», - приводит слова агента «Спорт день за днем».

Ранее появлялась информация, что 27-летним россиянином интересуется «Наполи», «Вест Хэм» и «Фенербахче». Отметим, что рост интереса произошел после того, как Смолов забил два гола в товарищеском матче против сборной Испании.