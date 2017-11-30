Виллаш-Боаш работал в «Зените» с 2014 по 2016 год. Под руководством португальского специалиста питерский клуб становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

«Шатов прекрасный игрок. Я бы взял его в любой клуб мира. Мне он очень нравится. Если бы я возглавил немецкий клуб — скорее всего, забрал бы Шатова к себе. У него есть потенциал, необходимые качества. Хотя он знает, что ему нужно работать над своей концентрацией. Перед игрой он часто слишком расслаблен. Также доволен работой с Кокориным. Блестящий игрок. Правда, мы действовали по схеме с одним нападающим, так что Саше пришлось больше играть на фланге. Но его форма была отличной», - цитирует 8news.ru слова Виллаш-Боаша.