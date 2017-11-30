«Возможно, для лучших российских игроков чемпионат Германии будет оптимальным вариантом. Англия всё-таки немного посложнее. Я бы с удовольствием посмотрел на Шатова, Кокорина, Дзюбу, Смольникова в европейских клубах. Да и Файзулин. Прекрасный игрок. Я видел его в основе и у меня были большие планы на него. Но к сожалению, он не смог продолжить играть из-за проблем с коленом», - приводит слова португальского тренера 8news.ru.

«Если говорить об игроках других российских команд, то неплохой шанс у Головина. Им же уже интересовался «Арсенал». Конечно, в Европе они и близко не заработают таких денег, как в России. Но иногда надо сделать шаг назад, чтобы двигаться дальше», - добавил Виллаш-Боаш.