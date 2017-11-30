Ранее появлялась информация, что 27-летним россиянином интересуется «Реал», «Наполи», «Вест Хэм» и «Фенербахче». Отметим, что рост интереса произошел после того, как Смолов забил два гола в товарищеском матче против сборной Испании.

«Федор без проблем может пойти в «Севилью», леверкузенский «Байер» или даже дортмундскую «Боруссию», но не в «Реал». Даже если он туда попадет, то это можно считать концом его карьеры игрока. Это при том, что к Смолову я отношусь очень хорошо. Он большой молодец, много трудится, но нужно быть реалистами», - приводит слова Селюка «Спорт день за днем».