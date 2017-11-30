Как сообщает Mirror со ссылкой на HopperHQ.com, 32-летний нападающий, на которого подписано 116 миллионов пользователей, занимает первое место среди спортсменов и третье среди всех знаменитостей по денежному вознаграждению за один рекламный пост в этой соцсети.

Согласно источнику, футболист "сливочных" получает чуть более 410 тысяч долларов. Отмечается, что лидером списка является американская певица и актриса Селена Гомес (560 тысяч за рекламный пост), а на втором месте расположилась звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян (515 тысяч долларов).