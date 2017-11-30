«Первая пятерка» - премия, которая вручается ежегодно вручается лучшему молодому игроку РФПЛ.

Как сообщает пресс-служба Детской футбольной лиги, в списке Бердыева на втором месте нападающий ЦСКА Федор Чалов, тройку замкнул форвард «Рубина» Рифат Жемалетдинов.

Добавим, что кроме вышеуказанных футболистов, на премию «Первая пятерка» претендуют также полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, Иван Обляков из «Уфы и Александр Зуев, выступающий в «Ростове» на правах аренды.

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