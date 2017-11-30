Отметим, что в день игры, которая состоится 2 декабря, в Москве ожидается снегопад.

"Есть, конечно, изменения. Пытаемся исправить свою игру в лучшую сторону. Надеюсь, в ближайшей игре выступим намного лучше, чем в предыдущих.

Есть ли смысл играть в декабре в чемпионате России? Это скорее вопрос к руководителям нашей премьер-лиги и сторонникам перехода на весну-осень. Думаю, никому неприятно играть в такую погоду. И болельщикам, и журналистам неприятно стоять и смотреть игру в холоде.

Конечно, риск травмы повышается в минусовую погоду, но это наша работа, и мы должны ее выполнять", – цитирует игрока официальный сайт «Рубина».