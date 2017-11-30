Завтра, 1 декабря, в Москве состоится жеребьевка финальной стадии чемпионата мира-2018 в России.

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков сообщил, что волк Забивака, являющийся талисманом турнира, связался с ним перед началом мероприятия.

"Только что звонил волк Забивака и сообщил инсайд по жеребьевке чемпионата мира-2018. По данным Серого, Россия сыграет с Колумбией, Исландией и Японией", – написал полузащитник на своей странице в Twitter