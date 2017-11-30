Денис Глушаков: Сборная России на ЧМ-2018 сыграет с командами Колумбии, Исландии и Японии
Завтра, 1 декабря, в Москве состоится жеребьевка финальной стадии чемпионата мира-2018 в России.
Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков сообщил, что волк Забивака, являющийся талисманом турнира, связался с ним перед началом мероприятия.
"Только что звонил волк Забивака и сообщил инсайд по жеребьевке чемпионата мира-2018. По данным Серого, Россия сыграет с Колумбией, Исландией и Японией", – написал полузащитник на своей странице в Twitter
⚡️⚡️⚡️Только что звонил волк Забивака и сообщил инсайд по жеребьевке чемпионата мира-2018. По данным Серого, Россия сыграет с Колумбией, Исландия и Японией.#жеребьевка #россия#футбол #football #fifa #fifa18 #teamrussia #сборнаяроссии #fifaworldcup #moscow #russia #2018 pic.twitter.com/auXEtNSF9p— Denis Glushakov (@DGlushakov8) 30 ноября 2017 г.