Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков сообщил, что волк Забивака, являющийся талисманом турнира, связался с ним перед началом мероприятия.

"Только что звонил волк Забивака и сообщил инсайд по жеребьевке чемпионата мира-2018. По данным Серого, Россия сыграет с Колумбией, Исландией и Японией", – написал полузащитник на своей странице в Twitter

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