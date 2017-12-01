В рамках 1/16 финала Кубка Испании «Валенсия» обыграла «Сарагосу» со счетом 4:1.

У победителей встречи дубль оформил Сантьяго Лоренсо и по разу отличились Роберт Ибаньес и Рубен Везу, а у гостей единственный мяч забил Хорхе Помбо.

Первый матч противостояния завершился победой «Валенсии» со счетом 2:0. Таким образом, «летучие мыши» по сумме двух встреч (6:1) вышли в 1/8 финала Кубка Испании. Своего следующего соперника они узнают позднее.