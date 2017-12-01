"Говорят, что Тула - гроза авторитетов, но я не буду обращать внимание на то, как играет "Арсенал". Мне все равно, как он играет. Вы можете со мной не согласиться, но в данный момент "Спартак" - самая играющая команда в РФПЛ. Такой убийственной линии нападения, как у "Спартака", нет ни у кого в России.

Я не к тому говорю, что сам спартаковец, просто Адриано, Промес и Зе Луиш играют прекрасно, таких форвардов ни у кого нет. При этом команда стала более дисциплинированная, более организованная. Дерби двух столиц показало, что "Спартак" больше хочет добиться золотых медалей, чем "Зенит".

Это удивительно, как и удивительны для меня высказывания Манчини, который, откровенно говоря, повел себя как ребенок. Я его до этого уважал, но он после матча со "Спартаком" дал пространное интервью. Сказал, что "Зенит" играл лучше, но почему-то проиграл 1:3. Чушь! Беспросветная чушь.

Он что же, думает, что в России болельщики дураки что ли? "Зенит" играл хорошо, да, но "Спартак" был сильнее. Так и скажи! Похвали соперника", - цитирует Рейнгольда "Спорт уик-энд".