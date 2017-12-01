11 ноября сборные России и Аргентины провели товарищески матч на обновленной арене, а 23 марта команда Станислава Черчесова сыграет против сборной Бразилии. Согласно требованиям ФИФА, все арены ЧМ-2018 должны провести три тестовых игры в преддверии турнира.

"Могу с уверенностью сказать, что будут еще точно два тестовых матча. По поводу третьего и, возможно, четвертого матча мы ждем информацию от РФС. Пока кто сыграет, не могу сказать. Но надеюсь, что все игры пройдут при максимальной загрузке Большой спортивной арены Лужников. Думаю, и игра с бразильцами пройдет при аншлаге, несмотря на то, что это будет еще не лето. В конце мая мы передаем арену в полное эксклюзивное распоряжение оргкомитета.

Кроме того, мы ведем переговоры с РФС о том, что Лужники после чемпионата мира станут домашним стадионом для национальной команды и всех сборных. Помимо футбольных матчей, мы бы хотели проводить и другие культурно массовые мероприятия. Например, для проведения крупных концертов мировых звезд, если такие заявки поступят", – цитирует Гуляева агентство "Р-Спорт".