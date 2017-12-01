Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о состоянии клуба, а также обозначил главные цели на текущий сезон.

"Мы безубыточны в последние годы. Работа менеджмента и совета директоров клуба главным образом направлена на поддержание безубыточности и соблюдение финансового fair play.

В частности, те трансферы, которые мы провели в этом сезоне, состоялись благодаря продаже дорогостоящих игроков в предыдущий период. Однако сейчас для нас главное – наладить игру первой команды, а финансовый результат придет вслед за ней", – цитирует Фурсенко агентство "Р-Спорт".

На данный момент подопечные Роберто Манчини занимают 2-е место в таблице, набрав после 18-ти туров 33 очка. Команда остает от лиидирующего "Локомотива" на 6 очков.