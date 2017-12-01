"Что касается меня и ФИФА, то решение МОК не будет влиять на футбол. Мы говорим про чемпионат мира, и Олимпиада нас не касается.

Что касается ситуации в целом, то я всегда говорил, что не участвую в каких-либо спекуляциях относительно этой ситуации. Наши турниры и турниры УЕФА всегда проверяются, все игроки проходят обследование, и все проверки были отрицательными: они проводились в России, за ее пределами. Эти пробы берет не российская организация и будет проводить дальше. Мы соблюдаем все правила", – приводит слова Инфантино агентство "Р-Спорт".

Ранее адвокат бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова заявил, что игроки сборной России были включены в "государственную допинг-программу".