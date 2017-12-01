Главный тренер сборной Мексики по футболу Хуан Карлос Осорио считает, что Россия готова принять чемпионат мира 2018 года.

- Находясь за пределами России, мы следили за подготовкой к чемпионату. Кроме того, мы участвовали здесь в Кубке конфедераций. Здесь прекрасные футбольные поля, чувствуется поддержка населения. Футбол - очень важный для России спорт, и я уверен, что чемпионат пройдет отлично, - цитирует Осорио RT.

Напомним, что жеребьевка чемпионата мира состоится сегодня в Кремле, начало в 18:00 по московскому времени.