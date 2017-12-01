- Находясь за пределами России, мы следили за подготовкой к чемпионату. Кроме того, мы участвовали здесь в Кубке конфедераций. Здесь прекрасные футбольные поля, чувствуется поддержка населения. Футбол - очень важный для России спорт, и я уверен, что чемпионат пройдет отлично, - цитирует Осорио RT.

Напомним, что жеребьевка чемпионата мира состоится сегодня в Кремле, начало в 18:00 по московскому времени.

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