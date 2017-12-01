- Было ли качество вашей игры лучше, чем счет на табло?

- До гола – полагаю, что да. Прежде чем «Наполи» забил, мы точно заслужили хотя бы один гол. И мы заслуживали того, чтобы не проиграть. Думаю, любой разбирающийся в футболе человек видел, что мы не хуже их. Да, возможно, мы плохо играли около пяти минут во втором тайме, потеряли контроль над игрой, и противник воспользовался этим, - цитирует Пятова Football.ua.

Напомним, что 6 декабря «Шахтер» сыграет против «Манчестер Сити» в последнем туре группового турнира.