Андрей Пятов: Любой разбирающийся в футболе человек видел, что «Шахтер» не хуже «Наполи»
Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов считает, что его команда незаслуженно уступила «Наполи» в Лиге чемпионов (0:3).
- Было ли качество вашей игры лучше, чем счет на табло?
- До гола – полагаю, что да. Прежде чем «Наполи» забил, мы точно заслужили хотя бы один гол. И мы заслуживали того, чтобы не проиграть. Думаю, любой разбирающийся в футболе человек видел, что мы не хуже их. Да, возможно, мы плохо играли около пяти минут во втором тайме, потеряли контроль над игрой, и противник воспользовался этим, - цитирует Пятова Football.ua.
Напомним, что 6 декабря «Шахтер» сыграет против «Манчестер Сити» в последнем туре группового турнира.