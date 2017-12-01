- Безусловно, для нас участие на таком турнире - это бесценный опыт. Но мы приедем в Россию не только для этого. Мы хотим показать себя с наилучшей стороны и продемонстрировать достойный результат. Мы хотим достичь плей-офф. В этом состоит наша цель, мечта и мотивация. Но надо быть реалистами и не мечтать о чем-то несбыточном.

Что касается Азмуна, то один из наших лучших форвардов. Мы надеемся, что он будет играть как можно чаще в своем клубе, это очень важно для нас. Нам нужны опытные игроки в составе, - передает слова Кейруша RT.

Напомним, что жеребьевка чемпионата мира состоится сегодня в Кремле, начало в 18:00 по московскому времени.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.