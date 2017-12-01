В пятницу, 1 декабря, в Кремлевском дворце в Москве состоялась жеребьевка финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018 года.

В группу В попали сборные Португалии, Испании, Ирана и Марокко.

Календарь группы:

15 июня

Марокко – Иран (Санкт-Петербург)

Португалия – Испания (Сочи)

20 июня

Португалия – Марокко («Лужники», Москва)

Иран – Испания (Казань)

25 июня

Иран – Португалия (Саранск)

Испания – Марокко (Калининград)

Добавим, что матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.