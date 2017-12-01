Сборная Португалии на чемпионате мира сыграет с Испанией, Ираном и Марокко
В пятницу, 1 декабря, в Кремлевском дворце в Москве состоялась жеребьевка финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018 года.
В группу В попали сборные Португалии, Испании, Ирана и Марокко.
Календарь группы:
15 июня
Марокко – Иран (Санкт-Петербург)
Португалия – Испания (Сочи)
20 июня
Португалия – Марокко («Лужники», Москва)
Иран – Испания (Казань)
25 июня
Иран – Португалия (Саранск)
Испания – Марокко (Калининград)
Добавим, что матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.