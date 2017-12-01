Анатолий Бышовец: Сборная России попала в «группу жизни»
Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал итоги жеребьевки ЧМ-2018.
Напомним, сборная России сыграет в группе А с командами Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.
«Думаю, это «группа жизни». Можно вздохнуть, но не расслабиться. Думаю, первые два матча - с Саудовской Аравией и Египтом - помогут нам выйти из группы. Думаю, у нас на это очень хорошие шансы.
Играть матч открытия против Саудовской Аравии будет непросто. Я знаю это и как игрок, и как тренер: это определенная ответственность, накладывается нервозность.
Но я хочу сказать, что уровень команд Саудовской Аравии и Египта по индивидуальному мастерству футболистов представляется не очень сложным для нас», - цитирует Бышовца «Р-Спорт».