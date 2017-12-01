– Группа рабочая. Соперники нам по силам. Надо выходить, играть в свой футбол и добиваться результата. Выйдем ли из группы? Поживем, увидим.

– Если выйдете в 1/8 финала, скорее всего, придется играть с испанцами или португальцами. Четвертьфинал реален?

– Все соперники для нас приемлемые. В матчах на вылет все решает одна игра. В одной игре можно обыграть кого угодно, – сказал Лунев в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Соперниками россиян по группе стали сборные Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

14 июня Россия сыграет в Москве в матче открытия с Саудовской Аравией, 19 июня команда Черчесова встретится в Петербурге с Египтом, а 25 июня – в Самаре с Уругваем.