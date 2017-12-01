В рамках 15-го тура чемпионата Италии «Рома» дома обыграла СПАЛ со счетом 3:1.

У победителей встречи голами отметились Эдин Джеко, Кевин Стротман и Лоренцо Пеллегрини, а у гостей единожды отличился Федерико Вивиани.

Стоит отметить, что СПАЛ с девятой минуты противостояния играл в меньшинстве, прямую красную карточку получил Фелипе.

«Рома» с 34 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а СПАЛ расположился на 18-й строчке, имея в активе 10 очков.

В следующем туре римляне 10 декабря на выезде сыграют с «Кьево», а подопечные Леонардо Семпличи в этот же день примут «Верону».